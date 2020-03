Un super Open pour le club de Givry !

Le Givry Starlett Club revient avec 18 titres (premières, deuxièmes et troisièmes places confondues), deux athlètes sélectionnées pour le challenge de la ville de Vénissieux et le Challenge remporté au final ! Le retour en images pour info-chalon.com

Ce dimanche, 24 athlètes du club de Givry ont participé à l’Open de Vénissieux, réunissant plus de 200 compétiteurs. Les 23 filles et le seul garçon du club ont concouru en strutting, solo 1 bâton, solo 2 bâtons, duo et équipes.

Leurs monitrices, Andréa, Aurélie, Esther, Laura, Lauriane, Leslie et Séverine, ainsi que Véronique, présidente du club et tous les parents qui encadraient ce petit monde ne sont pas peu fiers des résultats obtenus, à l’image des entraînements hebdomadaires, également donnés pendant les vacances. Andréa et Elise ont ensuite été sélectionnées dans leur catégorie respective, Sénior pour Andréa et Junior pour Elise, pour disputer le Challenge de la ville de Vénissieux. Parmi les 6 sélectionnées, c’est Andréa qui a brillamment remporté le Challenge.

Merci pour l’accueil du club de Vénissieux. »

Article Sylvie COULON

Photos Dominique COULON