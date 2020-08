Sculptures insolites et peintures figuratives au programme de la nouvelle exposition proposée par A2C.

Le vernissage de cette exposition, intitulée « Dinosaures et Chimères » s'est déroulé jeudi soir, à la Halle ronde givrotine, à l'initiative de l'association « Animations en Côte Chalonnaise »

Cette sixième exposition de la saison pour A2C, propose une association insolite entre les peintures du poitevin Michel Veylit et les sculptures en métaux de récupération du jurassien Gilles Frairot.

Michel Veylit, qui porte bien ses 80 ans, est venu à la peinture sur le tard.

Il suit depuis 10 ans les cours dispensés par Michel Bona, peintre renommé de Poitiers, avec qui il a appris le dessin sous toutes ses formes et avec de multiples techniques.

Il privilégie les modèles vivants et peint essentiellement des scènes équestres et des modèles féminins. Cet artiste réalise des toiles, où les couleurs chaudes dominent, et où l'association de plusieurs techniques permet de donner beaucoup de mouvement.

C'est la première fois que ce peintre figuratif expose en Bourgogne et à Givry.

Gilles Frairot, qui n'a pu se déplacer pour ce vernissage, présente lui un imposant ensemble de « bestioles », petites et grandes, voire même très grandes. Elles sont le fruit de son imagination et sont réalisées à l'aide de matériaux de récupération. Il ne manquera pas de vous surprendre, car avec lui, tout est possible...

Cet artiste jurassien, qui habite à Bletterans, est un ancien commercial et vit de sa passion depuis 1994. Il est actuellement fortement mobilisé par la création d'un village de sculpteurs à Romenay (Saône et Loire).

C'est aussi la première fois qu'il vient à Givry, qu'il a connu grâce à d'autres artistes, qui ont déjà exposé à la Halle Ronde.

Plusieurs élus, dont Jean Lanni, adjoint au Maire ont participé à cette sympathique manifestation, qui s'est terminée par le verre de l'amitié.

En pratique :

Où ? Halle ronde Givry

Quand ? Jusqu'au 23 août, du mardi au dimanche, de 10h à 12h30 et de 15h à 18h30.

Entrée libre

Pour tout renseignement : 03 85 41 58 82