N2 - Face à Longvic, Antoine Fichot libère Chalon sur Saône

Le Handball Club Chalon s'est retrouvé bien fébrile face au portier Longvicien jusqu'à ce qu'Antoine Fichot, enclenche une série de buts percutants. Le retour en images d'info-chalon.com.

Le Handball Club Chalon, 6e au classement de la poule 5 du championnat N2, accueillait l'ALC Longvic (11e) ce samedi soir à la Maison des sports. Un match qui aurait du être une simple formalité sur le papier mais qui s'est finalement révélé plus compliqué, et ce d'autant plus devant le public chalonnais, venu en nombre. Très vite, les deux équipes se sont neutralisées grâce notamment à un portier Longvicien en pleine forme ce samedi soir, et suite à des maladresses offensives des Chalonnais. Les deux équipes se neutralisent sur le score de 14-14 à la moitié de jeu, laissant le champ ouvert aux Longviciens. Une première partie relativement laborieuse pour les Chalonnais qui ont bien du mal à concrétiser l'ensemble de leurs assauts.

A la 13e minute de jeu, dans ce deuxième temps de jeu, les deux équipes font face à 18/18 et c'est à ce moment là que tout se déclenche, grâce à une série de buts d'Antoine Fichot qui multiplie les actions et trouve les filets Longviciens. Une série salvatrice qui permet à Chalon sur Saône d'enfin voir la sortie du tunnel d'un match qui s'annonçait compliqué. A la 18e minute, Chalon sur saône prend le large avec trois points d'écarts pour s'installer à 8 points d'écarts à la 23e. Même si les pénalités en faveur de Longvic se mutliplient mettant sur la touche jusqu'à 2 joeurs chalonnais, rien n'y fait, Etienne Massenot et Warren Nze enfoncent le clou et permettent à Chalon sur Saône de garder le cap et de s'imposer sur le score de 30 à 25.

Laurent Guillaumé