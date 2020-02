ORPI CHALON SUR SAONE : Vous êtes locataire ? Vous souhaitez devenir propriétaire ? Optez pour notre sélection du mois !

Chatenoy-le-Royal, au calme et à proximité de toutes les commodités, l'agence ORPI vous propose de découvrir cette maison élevée sur sous-sol d'une superficie d'environ 88 m², elle se compose d'une entrée avec rangements, la cuisine est indépendante et équipée, son séjour/salon dispose d'un accès sur une agréable terrasse d'environ 30 m², trois chambres avec rangements, salle de bains et dégagement. Le vaste sous-sol permettra aux bricoleurs de stocker tout le matériel et de garer aisément sa voiture. Idéal 1er achat. Maison très bien entretenue. Le tout sur terrain clos de 660 m².

