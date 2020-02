MUNICIPALES - A Lux, Stéphane Hugon et Lux Demain Ensemble présentent liste et programme

Le projet sera présenté et explicité lors d'une réunion publique qui se tiendra le vendredi 28 février à 20h30, salle polyvalente Georges Dumont de Lux.

"J’ai pris la décision de conduire la liste LUX DEMAIN ENSEMBLE aux prochaines élections municipales afin de devenir le prochain Maire de Lux et poursuivre mon engagement pour l’intérêt général de tous les Luxois. J’ai constitué une équipe renouvelée et très motivée que j’ai le plaisir de présenter aujourd’hui : une équipe représentative des différents quartiers de la commune, venant de divers horizons professionnels, une équipe ouverte portant des valeurs humanistes, de justice sociale et de solidarité, une équipe qui rendra compte, en toute transparence, du respect des engagements pris. Nous serons des élus responsables impliqués et disponibles à l’écoute de chacun" a livré Stéphane Hugon, tête de liste de Lux Demain Ensemble.





"Les 21 candidats de notre liste sont tous déjà au travail et investis dans le projet que nous allons soumettre aux suffrages des luxois: Nous avons voulu ce projet cohérent, réaliste et réalisable. Nous ne voulons pas faire de promesses inconsidérées: nous tenons à continuer de gérer la commune de manière responsable.Le défi que nous souhaitons relever est de répondre aux besoins des luxois en matière d’aménagements urbains et de services, cultiver le vivre ensemble, tout en préservant notre qualité de vie. Jeudi soir dernier, au cours d'une réunion de travail, nous avons lancé notre comité de soutien. Les premiers signataires furent les élus de l'actuelle majorité. Ce comité de soutien est présidé par Denis Evrard, le Maire sortant. Les membres de la liste LUX DEMAIN ENSEMBLE appellent maintenant tous les luxois les soutenant à signer ce comité de soutien".

La liste de Lux Demain Ensemble

1. Stéphane HUGON - 42 ans- Enseignant référent - 1er adjoint sortant - Candidat titulaire au Grand Chalon

2. Anissa LECOUSTRE - 43 ans - Directrice de gestion de patrimoine - Candidate suppléante au Grand Chalon

3. Alain PRESUMEY - 65 ans- Directeur d’école retraité - Adjoint sortant

4. Fabienne BARACCO HUARD - 53 ans - Pharmacienne

5. Christophe DARLET - 49 ans - Responsable biomédical - élu sortant

6. Elodie CLAUDON - 37 ans - Technicienne supérieure de laboratoire

7. Francis BOIREAU- 36 ans - Responsable d’atelier

8. Catherine HOFFMANN - 54 ans - Contrôleuse de gestion

9. Jean-François DERNOIS - 65 ans - Ingénieur patrimonial Retraité

10. Anne BONICEL - 46 ans - Commerciale

11. Wladyslaw KRZYWONOS - 64 ans - Attaché d’administration DDE retraité

12. Jessica FERNANDEZ - 38 ans - Animatrice périscolaire

13. Laurent DHOTEL - 35 ans - Diagnostiqueur immobilier

14. Nadine BRUSSON - 60 ans – Retraitée

15. Jean-Paul JACQUES - 66 ans - Conseiller mutualiste retraité - Ancien adjoint

16. Agnès DEGRAVE - 65 ans - Auxiliaire de puériculture retraitée

17. Michel ANGST - 34 ans - Chargé de clientèle professionnelle

18. Lauranne BENOIT - 34 ans - Ostéopathe

19. Denis LUMINEAU - 41 ans - Concepteur industriel

20. Valérie ROUSSEL - 50 ans - Professeur de tennis

21. Arnaud MILLION - 39 ans - Conseiller Agricole