Info-chalon.com grimpe à la 83e place des médias web les plus lus de France !

Petite fierté qu'on souhaitait partager avec vous...

Depuis plusieurs mois, info-chalon.com a fait le choix de certifier ses taux de lecture par un organisme indépendant. Une certification qui permet à info-chalon.com d'intégrer de facto un classement des médias nationaux de part leurs taux de lecture respectifs. L'ACPM-OJD a classé les sites d'informations nationaux, du moins pour ceux qui jouent la carte de la transparence, en fonction de leurs taux de lecture. Les résultats publiés sur les deux dernières semaines consécutives placent votre site d'information chalonnais, info-chalon.com, à la 83e place nationale ! Une petite fierté du côté de notre rédaction qui a été réduite depuis le début du confinement à la portion congrue d'une seule personne, pour quasiment au moins 95 % du contenu sur la période étudiée. Une réduction de voilure décidée dès le début du confinement afin de limiter les impacts du COVID 19 sur le devenir de notre entreprise de presse. Une réduction de voilure qui n'a pas empêché notre rédaction d'assurer sa mission de service au public en ces temps où la moindre information était nécessaire en terme de vie locale.

Sur les médias classés avant info-chalon.com, rares sont ceux qui portent exclusivement sur une ville moyenne et une agglomération de 110 00 habitants. La plupart des sites référencés dans le classement étant nationaux, régionaux ou départementaux, mais rarement à l'échelle d'info-chalon.com. Une autre forme de fierté qui fait la démonstration qu'info-chalon.com touche un lectorat toujours plus étoffé.

L'occasion pour nous en cette veille de déconfinement de saluer nos fidèles lecteurs toujours à l'affût pour nous accompagner dans notre développement, de saluer nos annonceurs publics et privés qui ont fait le choix de maintenir leurs insertions publicitaires malgré le confinement et les incertitudes, de rappeler au passage qu'info-chalon.com ne perçoit pas un centime d'euro de la ville de Chalon sur Saône et cela depuis plusieurs années maintenant et que nous avons bien l'intention de répondre présent comme à nos habitudes à tous les acteurs, à celles et ceux qui vont vivre notre agglomération. On se dit à très vite.... autour de discussions enflammées ou pas, autour d'un café, au détour d'un reportage... Bon déconfinement à toutes et à tous mais restez prudents, respectez les gestes barrière afin que nous retrouvions au plus vite un semblant normal de sociabilité qui nous manque tant !

Laurent Guillaumé