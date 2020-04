Communiqué de presse :

section du Parti communiste du Grand Chalon

Coronavirus : Surenchère du Maire et du Président du Grand Chalon pour faire oublier la responsabilité des Républicains (ex UMP), dans la situation actuelle.

Dernièrement M. Martin (président du Grand Chalon) a “poussé un coup de gueule” à propos du nombre croissant d’utilisateurs des bus de l’agglomération, jetant l’opprobre contre ceux qui n’utiliseraient pas les transports en commun uniquement pour aller travailler (1).

Stigmatiser les personnes les plus modestes qui n’ont pas de véhicules pour faire leurs courses, c’est discriminatoire. On aimerait le même zèle de notre édile pour inciter les entreprises de l’agglo à protéger leurs salariés et de fait la population.

En interdisant, l’accès aux parcs, jardins et chemins publics (2), alors que la loi autorise des déplacements brefs d’une heure, dans un rayon d’un kilomètre, M. Platret a rendu plus difficile le confinement des chalonnais qui n’ont pas les moyens d’avoir une maison et son jardin, qui demeurent dans des logements exigus, de surcroît avec des enfants.

C’est aussi contre-productif, car les personnes qui prennent l’air, se retrouvent aux mêmes endroits, au lieu de se répartir sur un espace plus vaste.

Il est quand même déplorable que les enfants des Près Saint-Jean ou habitant les bords de Saône, ne puissent se dégourdir les jambes à côté de chez eux dans le respect de la loi.

La responsabilité de la communication gouvernementale

Si au début de la pandémie, certains n’avaient pas conscience du danger, c’est qu’il avait été minimisé par la communication gouvernementale (la grippette).

Il n’en est plus de même aujourd’hui.

Une gestion intelligente de l’espace public permettant aux Chalonnais de supporter moralement les contraintes d’un confinement prolongé, nécessiterait de lever ces interdictions tout en faisant respecter les conditions édictées par l’attestation nationale :

limite d’une heure quotidienne pour une activité physique ou une promenade

rayon d’un kilomètre du domicile

pas de pratique sportive collective

regroupement uniquement des personnes d’un même domicile

La responsabilité des Républicains (ex UMP)

Les surenchères sécuritaires de nos édiles tentent de faire oublier les responsabilités écrasantes de leur parti politique, l’UMP devenue les Républicains, dans le démantèlement de nos services publics. Services qui nous font cruellement défaut aujourd’hui.

Le bilan des années Sarkozy (2007 – 2012 (3) source OCDE) ce sont :

150 000 postes de fonctionnaires ont été supprimés

188 établissements hospitaliers fermés,

35 775 lits d’hôpitaux supprimés, dont 6 633 lits de soins intensifs,

26 800 postes équivalent temps plein qui ont disparu!

Pire ! Le programme aux présidentielles des Républicains-UMP, dont M. Platret est le porte-parole national, prévoyait de supprimer 400 000 fonctionnaires quand celui de Macron n’en alignait “que” 130 000 !

M. Platret et Martin font partie des irresponsables qui ont conduit à la casse nos services publics. Et eux, ils n’auront pas de contraventions par la police municipale !

Défendre et développer nos services publics

La section du PCF du Grand Chalon s’honore d’avoir organisé la chaîne humaine pour défendre notre hôpital le 15 février 2020 (4). Il est urgent d’exiger de nos gouvernants une politique ambitieuse de développement de nos services publics dont la crise a révélé la place indispensable.

Nous appelons nos concitoyens à signer la pétition “ Des milliards pour l'hôpital, pas pour le capital ! ”

https://www.change.org/p/emmanuel-macron-des-milliards-pour-l-h%C3%B4pital-pas-pour-le-capital-covid-19-france-et-hopitalpascapital

Le bureau de la section

Références

(1)https://www.info-chalon.com/articles/grand-chalon/2020/04/15/43781/1-400-personnes-dans-nos-bus-cela-ne-peut-plus-durer-le-coup-de-gueule-du-president-du-grand-chalon/

(2)https://www.info-chalon.com/articles/chalon-sur-saone/2020/03/20/43451/coronavirus-fermeture-des-parcs-et-jardins-publics-et-interdictions-de-circulation-pietonne-et-cycliste-a-chalon-sur-saone/

(3) https://stats.oecd.org/viewhtml.aspx?datasetcode=HEALTH_REAC&lang=fr#

(4)https://pcf71.fr/actions/greves-et-manifestations/321-succes-de-la-chaine-humaine-pour-les-hopitaux-de-chalon