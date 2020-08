Le PRG71, membre du Collectif Chalon Solidarité Migrants en appelle au représentant de l'Etat

La Méditerranée a toujours été une voie de migrations,ses ports des étapes.Ce sont toujours les mêmes causes qui produisent les mêmes effets,la misère,les persécutions.

Nous vivons dans un monde où l’information circule,où les cultures se mêlent,où un virus ne connait pas de frontières.

Devons nous considérer les autres peuples comme nos ennemis ?Il est temps de prendre acte de l’interdépendance de tous les peuples et de consolider un droit international qui protègerait les plus faibles en s’imposant aux plus forts.

L’été est une période de répit,de repos où certains imaginent notre vigilance en sommeil.

Cet été 2020,nous sommes mobilisés contre l’intolérable,l’indifférence au mieux,le rejet au pire de celles et ceux qui arrivent dans notre pays fuyant le leur.Ils n’ont pas choisi la guerre,ils n’ont pas choisi la misère,elles n’ont pas choisi la négation de leurs droits.

Elles ou ils ont choisi la France,pays des Droits de l’Homme.Nous en sommes fier-e-s.Ce qui est présenté par certains comme une charge se révèle une richesse.Depuis des siècles les populations se métissent.Ce métissage permet la résistance de la race humaine,son inventivité et son adaptation aux changements,évite la sclérose de l’entre soi.

Nous sommes des Chalonnaises et des Chalonnais qui agissons pour accueillir et soutenir les familles étrangères qui souhaitent vivre et travailler en paix dans notre ville.Les démarches administratives sont complexes et contraignantes,les aides financières limitées et la peur de l’extradition constante.

Notre République a la plus belle des devises :Liberté,Egalité,Fraternité.

Faisons la vivre.

Francine CHOPARD

PRG 71 Le centre gauche.

Conseillère municipale.

Conseillère régionale.