Zones de non-traitement - Les professionnels exigent un moratoire

COMMUNIQUE DE PRESSE

ZNT

Entre incompréhension et colère

le combat se poursuit ! L’incompréhension est immense !

Notre gouvernement impose, dans l’urgence, des zones de non-traitement, il laisse entrer, -CETA et Mercosur-, sur le marché français des produits alimentaires issus de plantes ou d’animaux traités avec des substances interdites en France. Nous avions salué l’article 44 de la loi EGAlim, qui interdit la commercialisation de produits ne respectant pas les standards européens. Ce gouvernement, lui, ne respecte décidément rien, ni les parlementaires, ni les scientifiques ni ses propres engagements.

L’impact sera conséquent pour les viticulteurs et agriculteurs de Saône-et-Loire. Des ZNT de 10 mètres en viticulture, de 5 mètres en grandes cultures et une distance portée jusqu’à 20 mètres pour certains produits..., encore inconnus ! Ce sont autant de nouvelles distorsions de concurrence ! Sans parler de l’impact économique sur la valorisation du foncier agricole et viticole.

Comment appliquer dans la précipitation une réglementation imprécise, incohérente, sans fondement scientifique, ignorante des réalités agronomiques et économiques, pour preuve :

- Incapacité des représentants de l’Etat, de fournir une liste des produits concernés par type de ZNT ;

- Ignorance des efforts déjà réalisés : Ecophyto, Accord Cadre, investissements via le PCAE, etc...

- Mépris pour les démarches constructives, le dialogue instauré localement avec la société civile, les maires ;

- Rejet de la charte de bonnes pratiques à proximité des lieux sensibles ;

- Accroissement des distorsions de concurrence ; -... Nous exigeons un MORATOIRE ! Repousser l’application des ZNT permettra de :