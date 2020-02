MUNICIPALES- APF France Handicap lance un appel aux candidats aux municipales

LETTRE OUVERTE AUX CANDIDATS DES ELECTIONS MUNICIPALES

Parce que vous êtes candidat(e) aux élections municipales, parce que les municipalités ont un rôle fondamental dans la mise en œuvre d’une politique de proximité du handicap, et parce que c’est d’abord dans la proximité que chacun d’entre nous peut être citoyen(e) à part entière, nous vous interpellons aujourd’hui, sur différents enjeux liés à la citoyenneté, l’accessibilité, l’éducation, l’emploi, la santé, la solidarité, la famille, les sports et loisirs, la démocratie participative et d’une manière générale « au vivre ensemble ».

À ce titre, nous vous adressons notre livret Liberté, égalité, fraternité, #CestLaBase », qui présente nos propositions pour construire ensemble notre ville / notre commune

réellement inclusive, solidaire et durable.

12 millions de personnes vivent avec un handicap en France : il est donc essentiel que le sujet du handicap soit à l’agenda politique de cette campagne et surtout de la prochaine municipalité.

Ces personnes ne doivent pas rester "invisibles" ou "ignorées" dans nos villes et communes du département, qui constituent le lieu par essence du "vivre ensemble", de la citoyenneté et de la démocratie participative de toutes et tous.

Aussi dans la perspective des élections municipales 2020, vous trouverez-ci jointes les propositions d’APF France handicap pour permettre à tous nos concitoyens(es) de :

> Pouvoir exercer à ses droits fondamentaux > Pouvoir accéder, se déplacer

> Pouvoir se loger

> Pouvoir aller à l’école, vivre ensemble

> Pouvoir travailler

> Pouvoir vivre dignement

Pour nos villes et communes de Saône et Loire, nous tenons à souligner plus particulièrement nos attentes prioritaires :