Comme un petit air de déjà vue !

Une vraie histoire de famille. Info-chalon.com n'a pu résister !

Si vous suivez quelque peu la politique locale, Nathalie Vermorel, communiste chalonnaise historique et ancienne conseillère régionale de Bourgogne, n'était pas présente ce samedi matin, à l'occasion d'une conférence de presse des principaux partis de gauche de Saône et Loire.. mais bien représentée. Derrière l'Humanité, info-chalon.com a découvert comme un petit air de ressemblance.. et pour cause.. sa soeur Fabienne. C'est dire que du côté des Vermorel, l'engagement politique est une vraie histoire familiale.

Laurent Guillaumé