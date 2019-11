METEO SAONE ET LOIRE - Interdiction de circulation sur l'A6 pour les poids lourds dans le sens Paris-Lyon

La circulation des véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 7,5 tonnes est interdite sur l'A6 dans le sens Paris-Lyon entre Chalon sur Saône et la sortie de la Saône et Loire.

Communiqué de presse de la Préfecture de Saône et Loire

Le département de Saône-et-Loire est placé en vigilance orange« neige-verglas » du jeudi 14 novembre 2019 à 22h00 jusqu’au vendredi 15 novembre 2019 à 09h00.

A compter du jeudi 14 novembre à 18h, les véhicules de transports dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 7,5 tonnes ne sont pas autorisés à effectuer des manœuvres de dépassement sur les axes du réseau routier national de Saône-et-Loire (N70, N79, N80).

Ces mêmes véhicules doivent également respecter une limitation de vitesse à 70 km/h sur l’ensemble des axes du réseau routier national.

De plus, la circulation des véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 7,5 tonnes est interdite sur l’autoroute A6 dans le sens Paris-Lyon entre l’échangeur de Chalon-sur-Saône et la sortie du département du jeudi 14 novembre à 20h jusqu’au vendredi 15 novembre à 10h . Sur les portions ouvertes à la circulation sur l’autoroute A6, ils ne seront pas autorisés à effectuer des manœuvres de dépassement et devront également respecter une limitation de vitesse à 70 km/h.

Des opérations de stockage de poids lourds seront réalisées sur la chaussée à hauteur de la commune de Saint-Albain du PR374 au PR363 à compter de 20h.

Les conditions météorologiques prévues pour cette nuit incitent à la plus grande vigilance.

Le préfet de Saône-et-Loire engage chacun à être extrêmement vigilant. Il est fortement conseillé, dans la mesure du possible, de reporter les déplacements prévus dans le sud du département et d'adopter une attitude de grande prudence sur les routes.

Pour suivre en temps réel la situation des routes :

- pour l’état du réseau national : www.bison-fute.gouv.fr

- pour l’état du réseau départemental : http://www.inforoute71.fr/carte.php

- pour la route centre Europe Atlantique (RCEA) : www.webcams-dir.centre-est.developpement-durable.gouv.fr