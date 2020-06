A Laives, c'est l'heure de la reprise !

Le plan de reprise a été validé par les autorités préfectorales. Ce vendredi, toute l'équipe était sur le pied de guerre pour acter la reprise fixée à ce samedi. Info-chalon.com vous donne toutes les modalités d'accès de ce lieu très prisé par les Chalonnais même si la météorologie est loin d'être favorable à un retour à la normale.

C'est une limitation à hauteur de 500 personnes qui a été actée par la municipalité de Laives et les autorités préfectorales. Une limitation sur les quelques 80 hectares du site. C'est dire l'ampleur des mesures prises dans le cadre du maintien des gestes barrières. Sens de circulation, mise à disposition des masques, gels et autres protections pour les 11 agents de la commune de Laives recrutés le temps de la saison, organisation différente du temps de travail, paiement dématérialisé privilégié... la commune a démultiplié les modalités d'accès. Tout a été mis en oeuvre afin de garantir comme il se doit l'accès au site, et permette aux entreprises attenantes aux lacs de Laives de reprendre un semblant de normalité en terme d'activité.

L.G