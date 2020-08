Les 6000 élèves de 6e de Saône et Loire seront équipés d'une gourde en inox

Les honneurs de la décision sont revenus à Catherine Amiot, conseillère départementale du canton d'Autun.

Pour sa conférence de rentrée, André Accary, Président du Conseil Départemental de Saône et Loire a présenté un certain nombre de mesures, sur lesquelles info-chalon.com reviendra plus tard. En attendant, l'une des plus emblématiques de cette rentrée 2020 reste la distribution de 6000 gourdes en inox aux élèves de 6e. Sur les trois prochaines années, ce seront finalement tous les collégiens de Saône et Loire qui seront ainsi équipés de la sorte. Catherine Amiot, à l'origine du dossier a rappelé que parallèlement à la distribution de gourde ARBOL, issues d'une entreprise implantée à Prissé (lire plus tard info-chalon.com), ce sont 6000 arbres qui seront plantés en Saône et Loire, en lien avec la filière bois du département. A noter que le Président Accary n'a pas souhaité faire de distinction entre les établissements publics et privés, et ce sont bien tous les collégiens de Saône et Loire qui seront à terme équipés.

Laurent Guillaumé