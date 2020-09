Le comité départemental de Force Ouvrière réuni à Chalon sur Saône

Lundi, le comité départemental de Force Ouvrière se tenait, à la Maison des Syndicats de Chalon-sur-Saône, en présence de Roxane Idoudi, secrétaire confédérale du Secteur développement de l'organisation syndicale. Plus de détails avec Info Chalon.

Instituées en 2012, les élections professionnelles au sein des TPE, ont lieu tous les 4 ans, elles déterminent la représentativité des syndicats en fixant le nombre de sièges revenant à chacun au sein de la Commission paritaire régionale interprofessionnelle.



Les prochaines se dérouleront du 25 janvier au 7 février 2021.



Mobilisée depuis janvier dernier, Force Ouvrière (FO) va à la rencontre des salariés pour les convaincre de la pertinence de ses revendications.



Lundi, le Comité départemental de FO se tenait à la Maison des Syndicats de Chalon-sur-Saône, en présence de Roxane Idoudi, secrétaire confédérale du Secteur développement du syndicat qui compte 34 640 adhérents en Saône-et-Loire.



À ses côtés, François Bucaille, secrétaire générale de l'Union Locale de Chalon-sur-Saône, animait les débats.



Le matin, avait lieu l'intervention des préventeurs de la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) sur le sujet des risques psychosociaux (RPS). Marina Secher et Cyril Colson, respectivement ingénieur et contrôleur à la CARSAT, présentaient la démarche d'analyse des RPS. Un échange a eu lieu avec les membres de FO.



L'après-midi, les thèmes abordés était la syndicalisation et ses enjeux et la campagne électorale dans les TPE et ses enjeux.



Le groupe VYV, le leader de la protection sociale et de la santé en France, représenté par Christine Colombano, conseillère développement collectif MGEN Solutions, et Christelle Gourdin, responsable des relations réseaux partenaires et direction des partenariats chez VYV, et le groupe APICIL, 4ème groupe français de protection Sociale, étaient également présents à cette réunion.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati