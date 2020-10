Inclusion numérique et continuité éducative aux Aubépins

Dans le cadre de la lutte contre la fracture numérique et dans la continuité éducative en quartier prioritaire de Chalon-sur-Saône, une remise de matériel informatique à des familles a lieu, mardi après-midi, à la Maison de quartier des Aubépins. Plus de détails avec Info Chalon.

Hier, mardi 6 octobre, à 15 heures 30, une remise de matériel informatique à des familles a lieu à la Maison de Quartier des Aubépins, en présence du sous-préfet de Chalon-sur-Saône, Jean-Jacques Boyer, et de l'ensemble des partenaires du projet, à savoir, l'Éducation Nationale, l'Office publique de l'habitat de Saône-et-Loire (OPAC 71), la municipalité de Chalon-sur-Saône, le Grand Chalon, le Conseil régional de Bourgogne Franche-Comté et l'associatoon Tremplin.



Cette action résulte de la mise en synergie de deux projets de lutte contre la fracture numérique, à savoir l'inclusion numérique «Déclic [email protected]» et la continuité éducative en quartier prioritaire de la municipalité de Chalon-sur-Saône.



Porté par l'OPAC 71, le projet «Déclic [email protected]» est soutenu financièrement, dans le cadre de l'appel à projets 2020 du contrat de ville, à hauteur de 14 000 euros du Grand Chalon, 6000 euros du Conseil régional et 2000 euros de l'Agence Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT). Il s'adresse à tous les locataires de l'OPAC résidant dans les trois quartiers prioritaires de Chalon-sur-Saône.



«Déclic [email protected]» consiste à proposer des ateliers d'accompagnement au numérique, sous la forme de séances dispensées par l'association Tremplin : prise en main du matériel, navigation Internet et utilisation d'une messagerie.



Quant au second projet, il est destiné à lutter contre l'accroissement des inégalités et contre la fracture numérique en garantissant la continuité éducative des jeunes et des familles.



Ce projet est porté par le collège Robert Doisneau et déployé par les équipes du premier degré de l'Éducation Nationale est financé par l'ANCT à hauteur de 12 209 euros pour les trois quartiers prioritaires de Chalon-sur-Saône, Stade-Fontaine aux Loups, Aubépins et Près Saint-Jean.



Il consiste à mettre à disposition de 27 familles ciblées par les équipes de l'Éducation Nationale, non-équipées et ayant des enfants scolarisés, du matériel informatique et ce pendant l'année scolaire 2020-2021.



Ces familles bénéficient des séances de formation proposées par l'association Tremplin, auxquelles s'ajoutent une séance par les enseignes référents aux usages du numérique de l'Éducation Nationale.



Ainsi, un groupe de six familles au Stade-Fontaine aux Loups, les lundis après-midi depuis le 14 septembre jusqu'au 5 octobre, un autre groupe de sept familles aux Aubépins, les mardis après-midi depuis le 15 septembre jusqu'au 6 octobre et un dernier groupe de sept familles également aux Près Saint-Jean, vendredis matin et après-midi, depuis le 18 septembre jusqu'au 9 octobre.



Étaient notamment présents, Cyril George, délégué du préfet de Saône-et-Loire aux quartiers prioritaires, Annie Lombard, vice-présidente du Grand Chalon en charge de la politique de la ville, des solidarités, de l'emploi et de l'insertion, Michel Maron, directeur de l'OPAC du Chalonnais, Stéphane Bierla, directeur du collège Robert Doisneau, et Aurélie Nguyen, directrice de la Maison de quartier des Aubépins.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati