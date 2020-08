CORONVIRUS - Après les lieux clos, Olivier Véran recommande le port du masque en extérieur

« l'OMS reconnaît depuis quelques jours un risque sérieux de transmission aérosol du virus », le ministre de la Santé dit recommander « le port du masque, notamment quand il y a une concentration de personnes », dans la rue, a lancé Olivier Véran, en déplacement ce mercredi. Une annonce qui devrait accélérer le processus administratif en terme d'extension des recommandations et obligations, et ce d'autant plus que de nombreux indices sanitaires laissent présager une nouvelle vague, bien plus vite que celle qu'on espérait ne pas voir.