Les 26 et 27 octobre, la Troupe Solidarire a brillé de tous ses feux avec « Au capucin agile ! », une pièce de Michel Fournier.

Ce week-end, les Sevrotins se sont délectés devant ce vaudeville débridé dans lequel les quiproquos se succèdent autour d’un héritage peu commun.

Edith, ancienne fille de joie pense hériter du bar de son conjoint récemment décédé. Elle imagine enfin mener une vie tranquille avec sa compagne Roselyne, une jeune prostituée habituée des lieux. C’est sans compter sur l’arrivée de Fred et de Blandine, héritiers officiels d’un père qu’ils n’ont pas connu. La situation incongrue et les caractères radicalement opposés des personnages font naître les malentendus pour le plus grand plaisir des spectateurs.

Pour la première fois sur scène, les acteurs de la troupe Solidarire ont su mettre leur talent au profit de cette comédie légère. Ils ont brillamment assumé le burlesque des situations et leur personnage haut en couleur.

Alain Tarlet interprète Fred, l’héritier quinquagénaire plutôt naïf et sans complexe.

Lydia Giraud est Blandine, la demi-sœur méconnue de Fred, provocante à souhait.

Anne Deneaux joue la gentille Edith, ancienne prostituée fatiguée par la vie.

Christine Blin incarne Roselyne, sa compagne délurée.

Marie Thérèse Nuzillat a présenté la pièce et a joué le rôle discret de souffleuse. Laurent Deneaux s’est fort bien occupé de la régie.

Pour la première fois sous les feux de la rampe, ces amateurs passionnés de théâtre confient : « Nous avons créé la troupe Solidarire avec un double objectif. Notre premier but est de divertir et de susciter le rire du public. Mais nous jouons aussi pour verser les recettes des représentations aux associations qui soutiennent de nobles causes ».

Ce week-end, c’est dans le cadre d’Octobre rose que la troupe a joué la pièce.

Celle-ci s’insérait dans la liste des multiples manifestations organisées par Sevrey Animations et le CCAS. La commune a apporté son soutien et la maire Joëlle Tarlet a fait un discours juste avant le spectacle.

A la fin, Chantal Doyen, vice-présidente de l’association Toujours Femme est venue remercier chaleureusement la générosité des donateurs et des divers organisateurs.

La troupe Solidarire vous donne rendez-vous le 18 janvier à Génelard. Ils donneront une représentation pour aider « Tous pour Lilou ». Cette association accompagne la jeune handicapée pour réaliser son rêve : marcher et s’exprimer comme chacun de nous.

Ces comédiens invitent les associations humanitaires et caritatives qui ont besoin d’aide à les contacter au 06 19 62 64 11.

P.REGENET