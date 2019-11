La commune de Sevrey ne manque pas de générosité !

Le 25 novembre, Sevrey Animations » et le CCAS ont fait un don de 1400 euros à l’association chalonnaise Toujours Femme.

Depuis cinq ans, ces deux groupes organisent des manifestations dans le cadre d’Octobre rose. Cette année, ils ont proposé des marches lors des trois premiers week-end, deux représentations théâtrales jouées par la troupe Solidarire ainsi que des ateliers bien-être. Les Sevrotins ont aussi versé leur écot dans « la cocotte de Sevrey ».

Tous ces dons ont été recueillis au profit de Toujours Femme. Depuis 2001, cette association, présidée par Claudine Deléaz, soutient chaleureusement les femmes atteintes de cancer du sein.

Lundi, la maire, Joëlle Tarlet, a remis officiellement les fonds récoltés à Chantal Doyen, vice présidente de l’association. Elle a indiqué que la somme est plus importante cette année et elle a remercié les personnes qui se sont impliquées. Elle a précisé que les dons de toutes les communes font avancer la recherche et aident à soutenir les malades dans leurs difficultés.

Madame Doyen fut très émue par la générosité des bénévoles et des Sevrotins. Elle expliqua la destination de ce don.

La somme sera utilisée pour le bien-être des malades et pour le financement de prothèses mammaires et capillaires… L’association accompagne de manière constante ces femmes en détresse.

A l’issue de la cérémonie, les personnes présentes furent conviées à partager le verre de l’amitié.

P.REGENET