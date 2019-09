Atelier «Explorations urbaines» à la Maison des Seniors de Chalon-sur-Saône

Ce lundi matin, la Maison des Séniors ouvrait son atelier «Explorations urbaines» pendant 5 jours. Plus de détails avec Info Chalon.

À 10 heures, la Maison des Séniors, en partenariat avec Malakoff Médéric AGIRC-ARRCO et Hors Limites 71, ouvrait son atelier «Explorations urbaines».



Créée en 2011, Hors Limites 71 est une association loi 1901 a pour objectifs de développer des actions culturelles et artistiques en direction d'un large public, notamment les publics empêchés ou éloignés de l'offre culturelle ainsi que la démocratisation culturelle et la création artistique comme facteurs de liens sociaux, de changement et de progrès.



«Nous allons vers le public et le but est de développer l'art», nous précise Cécile Fromont, chargée de développement au sein de l'association qui a un partenariat avec la Maison des Séniors depuis 2018.



«Nous finançons ce genre d'initiatives qui créent du lien et des moments de convivialité», précise Pauline Buatois, chargée d'intervention sociale chez Malakoff Médéric AGIRC-ARRCO.



Cet été, Hors Limites 71 organisait 2 résidences d'artistes, une 1ère, du lundi 22 au vendredi 26 juillet, intitulée «Embarquement immédiat» avec l'artiste plasticienne Emmélie Adilon qui proposait de redécouvrir Chalon-sur-Saône sur le thème de l'eau avec des promenades en ville et des ateliers et cette semaine, la 2ème, «Explorations urbaines».



Ainsi, l'artiste plasticien Patrice Mortier proposait d'explorer Chalon-sur-Saône sous des angles inhabituels. Après avoir recherché des lieux singuliers, des ateliers, (dessin, photographie, composition de l'espace, etc) sont organisés jusqu'au vendredi 30 août.



«Je ne veux pas tomber dans le côté patrimoine, il y a des gens qui font ça très bien», précise Patrice.



Dans la Maison des Séniors, plusieurs œuvres issues des ateliers d'art du jeudi sont exposées comme un totem, un portrait pop art façon Andy Warhol des élèves et un tableau intitulé «Solid'air».



Chantal, Martine, Christiane, Ginette, Rose, Élisabeth, Bernadette et Guy constituent le groupe qui, cet après-midi, avait rendez-vous au Port Nord.

