Deux "oui" pour un nom

Isabelle et Jérémie se sont unis ce samedi matin à Chalon s/Saône…

Isabelle a dit « oui » à Jérémie ce samedi matin au Salon d’honneur de la mairie de Chalon s/Saône. Le mariage a été prononcé par Pierre Carlot, conseiller municipal, délégué au Sport de la ville de Chalon.

Isabelle Druhot, 31 ans et greffier au Tribunal de Chalon. Isabelle est bien connue dans le milieu sportif chalonnais puisqu’elle est à la fois la présidente et le coach du club des Rock cheerlaeders de Chalon. Jérémie Périgault, 37 ans est programmeur laser. Ils se sont rencontrés en 2006 et résident à Oslon.

Info-chalon.com adresse aux jeunes époux tous ses vœux de bonheur.