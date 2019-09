A propos des travaux à la Citadelle - La suite du calendrier

Les travaux d’aménagement de la rue de la Citadelle se poursuivent comme suit :





Section « place de l’Obélisque – rue d’Autun » :

- les travaux de chaussée sont réalisés, hormis la partie basse de la section qui sera réalisée en fin de semaine, la couche de finition restera à effectuer ;

- la circulation et le stationnement restent interdits ;

- les trottoirs en asphalte ont été réalisés pendant l’interruption du chantier, le traitement de surface des trottoirs reste à réaliser, les trottoirs sont toutefois praticables.



Carrefour rue d’Autun : les travaux démarrent le 5 septembre, pour une durée prévisionnelle de 2 semaines ;

- la circulation et le stationnement sont interdits et la rue d’Autun est mise en impasse.



Section « rue d’Autun – rue des Places » et carrefour rue des Places :

- la couche de finition de la chaussée reste à réaliser, la circulation n’est pas possible avec la fermeture du carrefour rue d’Autun ;

- le traitement de surface des trottoirs reste à réaliser, les trottoirs sont toutefois praticables ;

- le carrefour rue des Places est ouvert à la circulation.



Section « rue des Places – rue Saint-Alexandre » et carrefour rue Saint-Alexandre :

- la couche de finition de la chaussée reste à réaliser, la circulation et le stationnement sont néanmoins possibles ;

- le traitement de surface des trottoirs reste à réaliser, les trottoirs sont toutefois praticables ;

- le carrefour rue Saint-Alexandre est ouvert à la circulation.



Section « rue Saint-Alexandre – avenue de Paris » : les travaux seront réalisés à la suite selon l’avancement des sections précédentes.



Rappel : l’asphalte mis en œuvre sur les trottoirs présente actuellement un aspect granuleux et de couleur noire.

A la fin du chantier, un traitement de surface sera opéré et le rendu sera plus lisse et plus clair, à l’image du revêtement existant sur le boulevard de la République.



Nous vous rappelons qu’un n° vert est mis à votre disposition pour toute question concernant ces travaux (08000 71100).