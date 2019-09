La 2e édition du concours « Peintres côté Saône », c’était samedi...

La 2e édition du concours des peintres dans la rue, organisé par les kiwanis-club Côte chalonnaise et Chalon Shaya s’est déroulé ce samedi « Côté Saône ».

La Saône est une belle rivière. Ce ne sont pas ses riverains qui diront le contraire. Depuis des siècles la rivière a inspiré les peintres. Les derniers en date étant les participants au concours conjointement organisé pour la seconde année consécutive sur les quais de la Cité de Niépce en ce premier samedi de septembre par les kiwanis-club Côte chalonnaise et Chalon Shaya. Du peintre du dimanche, pour qui la peinture est un passe-temps, à l’artiste plus confirmé, pour qui l’art pictural n’a plus guère de secret. Avec au final de magnifiques aquarelles, puisque telle a été cette année la technique plébiscitée. La Tour du Doyenné, la chapelle de l’ancien Hôpital, le pont Saint-Laurent, les maisons du quai de la Monnaie ont ainsi été mis à l’honneur.

Venus de la région chalonnaise (Gergy, Givry...) les peintres ont été félicités par Gérard Calpena, président du Kiwanis Côte Chalonnaise, et par Laurence Grenier-Guignard, présidente du Kiwanis Chalon Shaya, pour la qualité de leur œuvre. Le concours « Peintres côté Saône » était organisé au profit des œuvres sociales des deux clubs service, et plus particulièrement, concernant Chalon Shaya, en faveur de l’association française des syndromes d’Ehlers-Danlos.

Le président Calpena et ses amis du Kiwanis Côte Chalonnaise vous donnent désormais rendez-vous du 27 septembre au 6 octobre, à la 85e Foire du Grand Chalon, où ils tiendront un stand de dégustation d’huitres, puis du 22 novembre au 24 novembre au 11e Salon des Vins et Saveurs au Parc des Expositions. Quant aux kiwaniennes de Chalon Shaya, elles vous attendent le 13 octobre prochain à la salle polyvalente de Dracy-le-Fort à l’occasion d’une vente de peluches.

Gabriel-Henri THEULOT