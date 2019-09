Mobilité et véhicule du futur - Un virage à prendre ? Toutes les réponses à Nicéphore Cité

Que vous soyez une entreprise, une collectivité, un particulier, nous sommes tous impactés par l’urbanisation croissante, les menaces écologiques et l’évolution technologique des produits et services.

Alors que les technologies liées à la mobilité ne font qu’évoluer de manière croissante, ce n’est pas seulement le secteur automobile qui fait face à cette inéluctable métamorphose, mais tout un écosystème est ainsi concerné par ce qui s’annonce d’ores et déjà comme un tournant majeur dans notre manière de concevoir nos déplacements au quotidien.

Dans ce cadre, il est nécessaire et indispensable de repenser le marché de la mobilité et plus particulièrement du véhicule du futur afin de ne pas rater ce virage technologique et être plus compétitif et innovant.

A travers des tables rondes et des exemples concrets d’application nous vous présenterons et nous échangerons, jeudi 19 septembre 2019 de 9h00 à 17h30 à Nicéphore Cité, sur ces thématiques :

> La place de l’humain dans le véhicule du futur

Animation par Frédéric Merienne de l’Institut Image / ENSAM et avec l’intervention de :

. Jean-Rémy Chardonnet, Responsable de la formation de l’institut image et Maître de Conférences aux Arts et Métiers ParisTech. . Henriette Cornet, Chef de l’équipe «Design for Autonomous Mobility» à TUMCREATE

. Abdeljalil Abbas-Turki, Maître de Conférences.

. Nicolas Bert, Enseignant chercheur en ergonomie cognitive, impliqué sur un projet Européen H2020 au Pôle ERCOS à l’UTBM.

. Luis Le Moyne, Directeur de l’ISAT (Institut Supérieur de l’Automobile et des Transports).

> Plus légers, automatisés et connectés à leur environnement, à quoi ressembleront les véhicules de demain ?Animation par Rodolphe Uhlmann du Grand Chalon et avec l’intervention de :

. Christian Schaeffer, Directeur de l’Institut Carnot Energies du Futur de Grenoble.

. Julien Deniboire, Délégué aux relation territoriales et Correspondant numérique en Bourgogne-Franche-Comté.

. Luis Le Moyne, Directeur de l’ISAT (Institut Supérieur de l’Automobile et des Transports). . Jean-François Argence, Directeur des nouvelles mobilités chez LOHR.

> L’écosystème de la mobilité en pleine mutation : explications

Animation par Jean-Michel Rault du Pôle Véhicule du Futur et avec l’intervention de :

. Jérôme Hubert, PDG de la PME PINETTE P.E.I.

. Maxime Vermeulen, Chargé de projets «Industrie du Futur» – Animateur et Relais local Plastipolis sur le territoire de la Région Bourgogne-Franche Comté.

. Eric Fani, Responsable Marketing – Business Development chez Streit Groupe.

. Jean-Paul Medioni, CEO d’Ubitransport.

. Nathalie Loch, Chef de projet - automobile / train / nouvelle mobilité / énergie hydrogène - à l’aer.

Andras Kemeny - Expert Leader Simulation Immersive et VR pour Renault et Professeur associé à l’Institut Image / ENSAM sera notre grand témoin de la journée et nous éclairera sur la mobilité et les véhicules autonomes.

Entrée libre (40 places assises)

Inscription obligatoire sur www.nicephorecite.com Renseignements : 03 85 42 06 62 - formation@nicephorecite.com