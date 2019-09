Une matinée dédiée au design de produit à Nicéphore Cité

Désireux de construire et de fédérer une communauté autour du design et de l’UX Design (design d’expériences utilisateurs) en Bourgogne Franche-Comté ; Nicéphore Cité, Com and Trip et Bourgogne Franche Comté numérique avec le soutien du Grand Chalon et de la Région Bourgogne Franche Comté proposent un rendez-vous régulier intitulé «Pensons design».

Après l’UX design, le tourisme, les objets connectés, l’accessibi- lité universelle, le design de service public ... cette matinée aura pour thème «Le design de produit».

Entrée gratuite (40 places assises)

Inscription obligatoire sur www.nicephorecite.com Renseignements : 03 85 42 06 62 - formation@nicephorecite.com