Chalon-sur-Saône : 3e édition réussie pour le défilé de l'association 3C (Chalon Centre Commerces)

Une association dynamique qui fait vivre le cœur de la ville et qui annonce d'autres animations : braderie, braderie-vide grenier...

La sympathique équipe de commerçants de l'association 3 C sous la présidence de Jaime Da Costa avait mis au point ce vendredi soir à partir de 19 heures 20, la 3e édition de son traditionnel défilé qui annonce un week-end festif avec des animations qui vont se dérouler à Chalon-sur-Saône aujourd'hui (braderie) et demain dimanche (braderie et vide grenier).

Cette association forte de ses 80 commerçants du centre ville propose régulièrement des animations au cours de l'année pour faire vivre au mieux nos rues piétonnes, par des actions diverses et variées. A l'occasion de ce défilé, ce sont environ une vingtaine de commerçants qui ont participé à la l'organisation de ce défilé qui s'est déroulé au début de la rue du Chatelet.

19 mannequins bénévoles, une présentation de qualité effectuée par Stéphane Duplessis et Celine Romann, un public venu nombreux ont contribué à la réussite de cet événement. Info-chalon vous propose de revivre les moments forts de ce défilé qui a été salué en fin de représentation par des applaudissements nourris de la part du public aussi bien pour les mannequins que pour les organisateurs.

19 heures, le public commence à se positionner,

19 heures 20, le public nombreux est en attente,

19 heure 25, le défilé commence à la plus grande joie du public,

19 h 30, les mannequins défilent en représentant les différents commerçants,

19 heures 40, un mannequin accompagné d'un chien attire l'attention,

19 heures 45, vent chaud lors du défilé des dessous féminins

20 heures, séquence émotions avec de défilé des robes de marié

20 heures 10, c'est la fin avec le défilé des mannequins sous les applaudissements

20 heures 15, défilé des commerçants félicités par l'assemblée !

Félicitations à tous les participants et organisateurs : Magasins Selmana, Santa Marina, Noces blanches, place des Sneakers, Coccon, Optique 2000, Eden park, Digital coiffure, Océali, Rouge Gorge Lingerie, Super Dry, Chalon Bar, Bijouterie Saint Orens, Jolie, Côté optique et Yseal coiffure.

Lors de cette soirée, on notait la présence de Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, de Sophie Landrot, Adjointe en charge du développement du commerce chalonnais et de l'animation de la ville et de Caroline Sebelon, Manager centre ville...

Remerciements à Isabel Paulo pour l'accès à son domicile qui a rendu possible les prises photographique surélevées.

Le photoreportage info-chalon.com