Devenez accompagnant à la scolarité avec le Secours Catholique

Au sein du Secours catholique il existe un service qui propose aux jeunes du CP à la Terminale, un accompagnement scolaire individuel qui recherche des bénévoles voulant investir un peu de leur temps.

Actuellement une soixantaine d’enfants, allant du CP au BTS, sont accompagnés par 19 bénévoles sur le secteur de Chalon et sa périphérie. Des accompagnants issus de tous les milieux professionnels et sociaux, qui donnent de leur temps, à raison d’une heure à une heure et demie par semaine et par enfants ou jeunes, afin de les aider dans leur scolarité du fait des difficultés qu’ils peuvent rencontrer sur le plan scolaire de par leurs origines, pour 95% d’entre-eux.

La démarche du Secours Catholique et de ses accompagnants bénévoles peut paraitre simple, mais elle est surtout fondée sur une volonté de donner une meilleure intégration aux enfants, dont le passé des parents a souvent été la conséquence d’évènements politiques dans leurs pays d’origine, qu’ils soient Arméniens, Syriens, Maghrébins ou autres.

Le témoignage d’accompagnants

Deux accompagnants ont bien voulu se livrer sur cette action qui leur tient à coeur.

Sophie Ruget, ancienne enseignante pour qui, en se mettant au service du Secours Catholique, a souhaité mettre ses connaissances au service des autres : « Actuellement j’accompagne trois enfants, un arménien de 11 ans et deux syriens de niveau CE2 et CM1. Bien évidemment tous sont en difficulté scolaire et il a fallu, dans un premier temps, crée une véritable relation entre nous, certains sont là en France depuis trois ou quatre ans. Cet accompagnement est nécessaire car il est avant tout une ouverture sur l’éducation en venant en complémentarité de ce que l’école leur enseigne. Mais aussi et surtout une façon de faire comprendre qu’il faut aussi respecter les autres s’ils veulent trouver une bonne intégration. Ce n’est pas évident tous les jours de par la culture familiale. Les parents n’ont pas la possibilité d’aider les enfants dans cette forme d’intégration par la scolarité. »

Pour Patrick Févre, ingénieur de formation et travaillant dans la banque, la démarche est bien évidemment identique, en ajoutant : « C’est gratifiant de connaître d’autres cultures et de faire connaissances des problèmes qu’ils ont pu rencontrer dans leurs vies très bousculées depuis de années avant d’arriver en France. Des vies bouleversées, des familles réparties dans le monde et des enfants au milieu de tout cela. Par l’accompagnement à la scolarité, les enfants grandissent et prennent confiance en eux et ils sont plus joyeux. C’est le constat indéniable que nous faisons. C’est pour cela que nous voulons continuer et trouver encore des bénévoles pour nous aider dans cette démarche car il y aura ainsi beaucoup d’enfants qui pourront revivre. »

Rejoindre l’équipe en place

L’accompagnement à la scolarité est un véritable trait d’union entre l’enfant, la famille et le bénévole. Alors si vous souhaitez investir un peu de votre temps; si vous aimez l’échange et la communication; si vous savez aiguiser la curiosité et l’éveil; si vous voulez aider les enfants et les jeunes dans leur développement personnel, tout ceci en les accompagnant dans leur scolarité, le Secours Catholique a besoin de vous pour cette mission.

Il suffit pour cela de vous mettre en relation avec le Secours Catholique, 5 rue Virey, 71100, Chalon-sur-Saône, soit pour avoir plus d’informations en téléphonant au 06 71 96 93 25 ou par mail à : equipe.chalonsursaône.211@secours-catholique.org

Vous pourrez ainsi comprendre et rejoindre cette devise du Secours Catholique : Ensemble, Construire un monde juste et fraternel.

JC Reynaud