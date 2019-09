La saison 2019-2020 s'ouvre à l'Espace des Arts avec le Cirque Plume !

En trente-cinq années de création, le Cirque Plume a construit la légende dorée et sensible d’un cirque poétique qui a patiemment suivi son chemin buissonnier et conquis un public qui désormais lui ressemble.

C’est à rejoindre le cours du temps et de la nature que s’attache ce dernier spectacle de la compagnie. Pour tout décor, une grande toile au fusain, dont le plasticien Charles Belle a partagé la création avec la nature elle-même : sept saisons durant, ce grand drap peint au cœur de la forêt a été confié à la violence des orages, aux caresses des feuilles, à la griffure des branches et au regard de la lune et des oiseaux. C’est cette mémoire sauvage et humaine que le Cirque Plume a fait sienne et que célébreront quinze artistes venus de tous les mondes, acrobates, musiciens, danseurs et contorsionnistes. Un hommage aux « lieux magiques accueillant en leur sein les monstres et les anges, les joies et les peurs enfantines, les paradis oubliés. » Pluie de feuilles rouges, funambules hilares, jongleurs et farfadets, acrobate zoomorphe, elfes, créatures griffues, parapluies et neige de plumes… un dernier poème à partager, pour une dernière saison.