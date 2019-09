Le cloître Saint-Vincent à Chalon sur Saône ouvert jusqu’au 3 novembre

Après le succès rencontré lors des Journées Européennes du Patrimoine (près de 7 000 visiteurs sur le week-end), la Ville de Chalon a décidé d’ouvrir le cloître Saint-Vincent tous les jours du mardi au dimanche de 14 h à 18 h, et ce jusqu’au 3 novembre.

Ainsi le plus grand nombre de Chalonnais et de visiteurs pourront librement profiter de ce lieu unique dans la région. Après dix ans de fermeture et sept ans de travaux, le cloître a bénéficié d’une importante restauration sur trois de ses galeries et de la reconstitution de la galerie nord.

En parallèle, l’Espace Patrimoine propose des visites guidées les dimanches après-midi de 15 h à 17 h jusqu’au 24 novembre sur inscription à l’Espace Patrimoine (tél. : 03.85.93.15.98) au prix unique de 3,60 €.

Dans le cadre de la Paulée, le cloître sera exceptionnellement ouvert de 10 h à 17 h.

Entrée par la cathédrale, et en cas d’office religieux l’accès sera possible par la cour au 10, Place du Cloître.