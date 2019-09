Des voiturettes électriques pour les enfants en direction du bloc opératoire

L'hôpital privé Sainte Marie a inauguré ce dispositif qui a fait ses preuves, à destination des enfants.

Depuis le 17 septembre 2019, l’Hôpital Privé Sainte Marie est un nouvel établissement chalonnais à proposer aux enfants de se rendre au bloc opératoire en voiturette électrique.

Grâce au don à titre gracieux de la concession Audi de Chalon Sur Saône (Messieurs Laulognon et Morin) dans le cadre d’un partenariat amical avec l’Hôpital Privé Sainte Marie (Frédéric Oussad son directeur et le Docteur Olivier Hagry, président de la Commission d’Etablissement), deux voiturettes sont à disposition des jeunes enfants : une Audi décapotable électrique à télécommande (dirigée par un brancardier) et un trotteur sportif. Ainsi, les enfants peuvent parcourir la trentaine de mètres entre leur chambre et le bloc opératoire dans un esprit ludique, contribuant à dédramatiser ce parcours, tant pour les enfants que leurs parents.