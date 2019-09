FOIRE DE CHALON - Un malinois pour lutter contre les punaises de lit

Oméga était à l'honneur ce dimanche sur la foire de Chalon sur Saône.

Pierre Pierret et son compagnon de route Oméga étaient à l'honneur ce dimanche sur la foire de Chalon sur Saône. Ancien gendarme et maître-chien, Pierre Pierret a monté son entreprise qui s'adresse aussi bien aux particuliers comme aux professionnels, sur la question de la détection des punaises de lit. Un sujet qui peut paraître étonnant pour un maître-chien mais qui rend bien des services en terme d'économie de traitement. Le flair d'Oméga est la garantie de marquer les nids de punaises de lit avec une efficacité redoutable, en sachant que ces petites bêtes ne se logent pas seulement dans les lits et autres matelas mais aussi das les plinthes, les prises électrique ou vos canapés.

L.G





Tel - 06 01 78 98 25

agencealphacanine@free.fr