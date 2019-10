A Chalon, un bureau de la police municipale au coeur des Prés Saint-Jean

la visite de début de travaux a eu lieu ce mardi après-midi…

Mardi après-midi, Gilles Platret, Maire de Chalon, Hervé Dumaine, adjoint au maire chargé de la Sécurité, responsables de la police municipale et services concernés étaient présents au 5 de la rue Édouard-Benes pour une visite du futur bureau de la police municipale qui devrait ouvrir ses portes mi-novembre (à confirmer).

Ce local de 38 m2 est mis à disposition gracieusement par l’OPAC de Saône-et-Loire, la Ville de Chalon prend à sa charge les travaux d’aménagements. Les travaux ont débuté le 23 septembre dernier. C’est la coopération de plusieurs services de la ville, c’est un travail d’équipe en interne concernant la maçonnerie, la plomberie, peinture et l’électricité. La vitrine, la menuiserie, la serrurerie et la ventilation seront confiés aux entreprises externes. Le montant inscrit au budget pour ces travaux est de 60000€.

Pourquoi installer un bureau de police municipale à cet endroit et aux Prés Saint-Jean ?

Car c'est un lieu très fréquenté dans le quartier, au cœur des problèmes majeurs. Il sera installé dans la perspective de renforcer la tranquillité publique sur le quartier à la demande des habitants et des commerçants afin d'être au plus près de leurs préoccupations. Le but est de pouvoir rapprocher un service public à l’ensemble des usagers réguliers du quartier et de sa population.

Cette présence policière ne sera pas que répressive mais également préventive. C’est d’abord un bureau où la population pourra venir et profiter des conseils, donner des informations et recueillir des renseignements. Il y aura une présence dans le bureau et un rayonnement d’agents de la police municipale sur l’ensemble du quartier. Ce bureau accueillera deux policiers municipaux soit en îlotage, soit sur le terrain. Le local sera équipé de moyens informatiques et téléphoniques, d’un coin accueil du public, de sanitaires avec accès pour les personnes à mobilité réduite. Le bureau sécurisé avec un vitrage résistant à toutes épreuves et vidéo protégé. Concernant les horaires d’ouverture, ils seront fixés après consultation avec la population et les commerçants.