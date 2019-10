FOIRE DE CHALON - Retrouvez la star des années 80 !

Billy sera en concert à l'occasion des Rdv du Vintage de la Foire de Chalon sur Saône vendredi 4 Octobre 2019 à 15h30.

Coiffez tous vos bananes, sortez vos guitares et votre plus beau costume !! Grand retour du chanteur Billy qui avait "rockabillyser" la première moitié de nos chères années 80's !! ...

C'est en 1982 qu'un producteur le découvre par hasard sur la plage en train de chanter et propose sur le champ à ses parents de le faire enregistrer.

Trois mois plus tard, le chanteur Billy enregistre pour la première fois un 45 tours "Au temps des surprises-parties", son plus grand succès. Il est alors accompagné par Les Forbans.

En juillet 1983, il fait sa première tournée estivale avant de recevoir son premier disque d'or et de partir pour Londres pour préparer son premier album "Tous les samedis soirs".

Bye Bye sort en mars 1984 qui deviendra une fois de plus disque d'or.

Un an plus tard, il découvre les États-Unis où il crée, à Nashville, son deuxième album Promis, en compagnie de célèbres musiciens qui ont accompagné Elvis Presley. Il en sort un single "Papa Ludwig".

Son succès est tel, que Billy deviendra présentateur de l'émission Vitamine sur TF1.

Billy aura marqué la première moitié des années 80 avec uns discographie impressionnante pour son jeune âge : 17 "45 tours" et 2 albums ont vu le jour entre 1983 et 1992 récompensés par 3 disques d'or...

Venez rencontrer le Chanteur Billy vendredi 4 Octobre 2019 dès 14h pour l'inauguration de l'événement Vintage de la Foire de Chalon sur Saône… 15h30 Concert avec tous ses anciens succès suivi d'une séance de dédicaces...