À deux pas de l'Obélisque, Eco Cartouches, votre nouveau spécialiste en consommables d'impression

Depuis la fin du mois de septembre, un nouveau commerce a ouvert du côté de la Rue de la Citadelle : Eco Cartouches, votre nouveau spécialiste en consommables d'impression. Plus de détails avec Info Chalon.

Nous vous en avions parlé il y a quelque temps (cf. le clin d'œil d'Info Chalon du 29 août 2019), un nouveau commerce vient d'ouvrir ses portes du côté de la Rue de la Citadelle : Eco Cartouches.

Ouvert le 26 septembre dernier, ce magasin est géré par Christophe Cabadaïs et Nabil Rida, tous les deux âgés de 38 ans et originaires de Chalon-sur-Saône.



Ancien rugbyman, Christophe a travaillé dans le reconditionnement de cartouches depuis 2004.Quant à Nabil, arbitre et joueur de basket sur Chagny, il est dans la cartouche depuis 2011.



Vous l'avez compris, avec une telle expérience, c'est loin d'être des novices dans le domaine.



La mascotte d'Eco Cartouches c'est le gorille. Nous n'avons pas pu résister à l'envie de leur demander pourquoi en avoir fait l'emblème de la boutique.



«Tout est parti du gorille blanc qui trône dans la devanture du magasin. Il nous avait tapé dans l'œil. Cela faisait un moment que l'on travaillait avec une graphiste et on cherchait quelque chose de simple et original. Le gorille c'est pas mal dans le genre (rires)», nous expliquent-ils.



L'établissement de 35 m2 est climatisé permet de déposer vos piles et vos consommables d'impression, c'est aussi un point Mondial Relay.



Eco Cartouches offre une sélection de produits de grandes marques à petits prix (brother, Canon, Dell, Epson, IBM, HP, Lexmark, Xerox, Oki, Uprint etc) et les conseils de spécialistes.



Les deux gérants mettent en avant Uprint, une marque avec une attention particulière portée à des produits durables et respectueux de l’environnement. Cette dernière est dotée d'un SAV efficace et leurs produits sont garantis (3 ans pour les cartouches d'encre et à vie pour les cartouches lasers).



De plus, jusqu'au 31 décembre, vous bénéficierez d'une remise de 3 euros sur la gamme Uprint.



Nabil nous signale que la boutique va prochainement proposer des coques de téléphones portables personnalisées.



Recharges de cartouches lasers, ventes d'imprimantes, de papiers d'impression, de piles, de batteries externes, tampons, de jets d'encre et lasers à prix monstres (jusqu'à 60% d'économie par rapport au prix d'une cartouche originale), vous avez mille et une raisons de franchir la porte de la boutique.



À deux pas de l'Obélisque, Eco Cartouche va vite devenir votre spécialiste en la matière.

Eco Cartouches

3 Rue de la Citadelle

71100 Chalon-sur-Saône

Téléphone : 03.58.93.33.40

Adresse électronique (e-mail) : eco.cartouches.chalon@gmail.com

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati