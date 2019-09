Musique et Expressions prépare la rentrée !

Chant choral, initiation à la danse, danse moderne et cours de guitare et basse, sont les activités proposées par cette association châtenoyenne.

La rentrée approche et l’association Musique et expressions, que préside Michel Potrat, sera présente au Forum des associations le dimanche 1er septembre 2019 de 11h à 17h au gymnase Alain Colas, avenue Georges Brassens à Châtenoy-le-Royal.L’occasion pour venir faire connaissance des différents professeurs et dirigeants de l’association, et pourquoi pas s’inscrire aux activités de cette association qui offrent la possibilité de faire :

- de la Danse, que ce soit l’initiation à la danse pour des enfants débutants âgés de 4 ans à raison d’une heure par semaine, le mercredi de 15h à 16h. Ou pour le plus grands et adolescents de prendre des cours de danse moderne qui ont lieu le lundi de 17h15 à 20h15 et le mercredi de 14h à 15h, a raison également d’une heure par semaine, en fonction des âges. Des cours qui sont animés Christelle Carillon - Leu.

- de la Guitare ou de la Basse grâce à Christian Marechal, professeur de musique. Des cours qui s’adressent aux débutants comme aux confirmés et qui ont lieu dans la salle Mauve du centre Prévert, derrière la mairie, les mercredi et jeudi après-midi et soirées.

- du chant Choral avec la Chorale Variantes placée sous la direction de Thierry Potrat, professeur de musique et de chant choral. Une large place est laissée à la chanson française contemporaine de variété. le choeur travaille tous les mardis, dans la salle de danse du Centre Berlioz, avenue Mozart et ce 20h30 à 22h.

Le Forum des associations est fait pour se faire mieux connaitre auprès de la population et l’association « Musique et Expressions » en profite également pour recevoir les inscriptions au sein des différents ateliers qui l’animent. Mais il sera aussi possible de se faire inscrire en septembre, voir octobre 2019 afin de devenir sociétaire en venant aux heures de cours ou de répétitions mentionnés ci-dessus.

JC Reynaud

Pour contacter Musique et Expressions :

le président Michel Potrat au 03 85 87 89 51 ; par mail michel.potrat@orange.fr

Ou aller sur le sire internet : musiqueetexpressions.com