Samedi 7 septembre 2019 : première Journée Citoyenne à Châtenoy-le-Royal

« J’aime ma ville, je participe », une action collective pour améliorer le cadre de vie ou chaque habitant de la commune se mobilise de façon volontaire.

Le principe de la Journée Citoyenne est en place depuis quelques années sur le plan national et de très nombreuses communes sont inscrites dans ce vaste réseau qui couvre le Territoire métropolitain et outre-mer. La finalité est de mobiliser les habitants d’une commune, d’un quartier, à mieux vivre ensemble. Une façon très claire de tisser du lien social tout en redécouvrant les vertus de l’action collective.

Une première sur Châtenoy-le-Royal

Les habitants de la commune de Châtenoy-le-Royal sont donc conviés pour la première fois, le samedi 7 septembre 2019 de 9h à 12h, à participer et à réaliser ensemble ce projet de Journée Citoyenne. Le choix du thème choisi par la commune châtenoyenne est « le nettoyage », un vaste domaine. L’important est de participer, de manière collective à un chantier, d’améliorer le cadre de vie, de rénover des équipements ou de valoriser des lieux d’histoire, mais aussi de participer de façon ludique.

Pourquoi participer ?

Quel que soit l’âge, le sexe, ses origines ou ses aptitudes, il suffit de devenir acteur pour le compte de sa collectivité. Une manière citoyenne active de s’impliquer, de se responsabiliser et d’établir des relations d’écoute, d’entraide et de respect, surtout dans cette ère ou le consumérisme et l’individualisme ont, hélas, une place trop importante. En s’engageant individuellement il est aussi possible de contribuer au bien commun et le fait d’agir ensemble permet une certaine continuité pour le reste de l’année.

Comment se retrouver ?

Le point de rendez-vous est fixé dans la cour de la Mairie de Châtenoy-le-Royal, le samedi 7 septembre 2019 à 9 h. Une action qui durera jusqu’à midi pour cette première édition. Il sera fourni du matériel nécessaire aux activités lesquelles seront entreprises en fonction du nombre de participants.

Il est donc préférable, pour une bonne organisation, de se faire inscrire avant le mercredi 4 septembre 2019, auprès du secrétariat de la mairie au 10 rue du Bourg, par téléphone au 03 85 98 13 30 ou par mail mairie@chatenoyleroyal.fr .

Et surtout avoir cette devise en tête : « J’aime ma ville, je participe »

JC Reynaud