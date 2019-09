Un bon cru pour le Forum des associations 2019

Pour la trentaine d’associations présentes au Forum 2019 les contacts ont été positifs et surtout l’esprit associatif a été fortement marqué dans l’ensemble.

Cela peu paraitre simple d’organiser un Forum des associations, il n’en reste pas moins que cela nécessite quelques heures de réunions préparatoires et surtout une mise en place que le Comité dit « de pilotage » a su parfaitement géré.

Coté matériel, avec l’aide importante des services techniques de la commune, toutes les associations ont eu ce qu’elles souhaitaient pour être bien en place en ce dimanche 1er septembre 2019 et c’est en cela l’essentiel.

Chacun a su mettre en avant ses activités face à un public de tous âges qui a pu ainsi se rendre compte de ce que pouvait être la vie associative châtenoyenne et, quoi que peuvent penser certains responsables d’associations ( non présentes au forum) a permis de « recruter » : des bénévoles, matière indispensable à la vie associative ; des pratiquants ou adhérents pour bons nombres d’entre-elles mais aussi et surtout de se faire connaitre et prouver que la vie associative a une part active dans la vie sociale locale.

Comme nous sommes en période de vendanges il est bon de dire que ce Forum 2019 a été un bon cru. Le Maire Vincent Bergeret, entouré de Conseillers Municipaux a d’ailleurs fait remarquer, lors du vin d’Honneur offert par la Municipalité, combien il était heureux de voir la réussite de ce Forum, regrettant au passage que des associations ne jouent pas le jeu en restant en dehors de cette journée tout en remercient celles qui étaient présentes.

Du coté des organisateurs tout a été comme souhaité, y compris le vol de la montgolfière qui, cette année, a pu assuré une dizaine de vols mais a du céder face à dame Météo, par la faute de coups de vent intempestifs en fin d’après-midi.

Un remerciement général est adressé, par le Comité de pilotage, à toutes les personnes particulières, entreprises, associations et à la municipalité qui ont apporté leur soutien à cette manifestation locale.

JC Reynaud