Fanny et Sofyane unis au nom de la Loi

Il a appartenu à Vincent Bergeret, maire de Châtenoy-le-Royal, d’unir au nom de la Loi, Fanny, Yvette, Colette Pandrot née le 12 avril 1988 à Chalon-sur-Saône domiciliée à Champforgeuil, fille de Jean-Luc Pandrot et de Geneviève Jannier et Sofyane Sdiri, né le 4 décembre 1987 à Saint-Rémy (71), également domicilié à Champforgeuil, fils de Hedi Sdiri et de Saadia Korichi.

Une union qui a été prononcé devant leurs quatre témoins, Samir Sdiri, Fiona Baillard, Farid Sdiri et Elise Desmigneux

Notre site info-chalon.com renouvelle tous ses voeux de bonheur aux jeunes époux et à leurs deux jolis garçons que sont Soan et Mahel.

JCR