26 septembre 2019 : une rencontre - débat sur la transition écologique

L’association Mascaret propose une rencontre-débat à la salle Rameau avec un intervenant Stéphane Woynaroski, Conseiller régional de Bourgogne Franche-Comté

Les récents dérèglements climatiques, canicules, fonte des glaces, incendies en Amazonie et ailleurs, nous rappellent l’importance à engager des actions pour accélérer la transition écologique. Elle est un enjeu fort pour les prochaines années voire les décennies à venir. Elle devra nécessiter l’engagement de chacun.

Notre collectivité locale a une part importante dans l’impulsion d’actions collectives, coordonnées où chaque habitant pourra s’y investir. Mais avant cela, il est nécessaire de connaitre les différents domaines de la vie quotidienne et collective qui peuvent être concernés par ces actions.

L’association Mascaret propose de venir en débattre le jeudi 26 septembre 2019 à 20h, dans la salle Rameau, avenue Maurice Ravel à Châtenoy-le-Royal, afin que chacun des participants puisse apporter son point de vue sur cette participation et proposer des actions susceptibles d’être engagées, au niveau communal, pour la transition écologique et engager des actions pour accélérer la transition écologique.

Cette rencontre-débat aura comme intervenant Stéphane Woynaroski, Conseiller régional de Bourgogne-Franche-Comté - Délégué biodiversité et Parcs, Président de l'Agence Régionale de la Biodiversité.

JC Reynaud