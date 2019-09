16 - 17 - 18 aout 2019, Anost capitale de la Vielle

42e édition de la Fête de la Vielle à Anost, autour de la musique Trad du Berry, du Bourbonnais, des Iles Anglo-Normandes, de Bretagne, du Massif-Central et …. du Morvan !

La réputation internationale de la Fête de la Vielle n’est plus à faire, tant elle a traversé plus de 40 ans d’existence pour assurer la Conservation d’un esprit que peut transporter la Musique Trad, musique dont l’histoire se transmet entre les Ménétriers, de père en fils ou filles pour beaucoup, et de toutes les régions de France ou de pays européens essentiellement.

Cette année encore le programme n’échappe pas à la règle, d’autant que les groupes, formations et autres ménétriers venus de Bourges et du Berry, du Massif Central, du Bocage Bourbonnais, de Bretagne et du Morvan, cela va de soi, ont su adapter, arranger et moderniser cette musique Trad qui, ainsi, ne vieillit pas, bien au contraire, tant elle amène de la joie et du bonheur à ceux qui la joue, mais surtout à ceux qui l’écoute et la dévore des yeux et des oreilles.

Bals, concerts, animations de rue, conférences, stages, scènes ouvertes, marché des luthiers, conte, chant, danse, tout ceci sur scène, dans les rues ou dans les bistrots, dans cette ambiance de fête et de détente ou il est possible de se restaurer sans problème.

Que ce soient des musiciens amateurs ou professionnels, débutants ou confirmés, tous se retrouvent pour partager et faire partager « l’esprit de la Fête de la Vielle » et ce du vendredi 16 aout au dimanche 18 aout 2019 à Anost, confirmant ainsi pour cette commune à l’extrême Nord du département de Saône-et-Loire, son titre de capitale de la Vielle.

Tout le programme détaillé de ces trois jours de 42e Edition de la Fête de la Vielle sur le site de l’Union des Groupes et Ménétriers du Morvan : www.ugmm.org

Une 42e édition à ne manquer sous aucun prétexte !

JC Reynaud