C'est parti pour cinq jours de basketball

Ce lundi matin à l’annexe du Colisée, Antoine, Bastien, Tanguy, Tom, Maxime, Ugo et les autres étaient présents pour le camp d’été 2019 organisé par l’association de l’Élan Chalon Association sous la houlette de Jean-François Letoret, directeur du stage aidé par des jeunes du CFA, entraineurs diplômés et bénévoles de l’association. La réputation de ce camp d’été n’est plus à faire depuis bien longtemps. La preuve encore cette année avec 140 jeunes basketteuses et basketteurs venus de toute la France. Ils recevaient leur équipement, short, maillot aux couleurs du club, portant un numéro et leur prénom. Ils ont fait connaissance avec les installations et ont écouté les consignes données par le directeur de stage. Parallèlement une dizaine de candidats au diplôme d’arbitre étaient également présents et ont été pris en charge par Jérémy Dubois, arbitre de niveau national et formateur fédéral. Tout ce petit monde va passer une semaine de basket à gogo autour de la balle orange. Durant cette semaine également au programme, piscine et jeux divers ainsi que des tournois. Durant ce stage, les jeunes stagiaires auront l’occasion de rencontrer les joueurs pros de l’Élan.