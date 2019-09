MUNICIPALES - L'Atelier Citoyen Chalon2020 rappelle "la mise à mal de la vie associative chalonnaise par les choix de l'actuelle majorité"

AtelierCitoyenChalon2020 – Nathalie LEBLANC

Soutenir la vie associative est indispensable pour assurer le dynamisme d’une ville et le vivre ensemble

Ce samedi 7 septembre se tient le Forum des associations à Chalon-sur-Saône. Plus de sept cents associations sont présentes dans notre ville. Constituées librement, elles traduisent la volonté d’engagement de nos concitoyens pour le sport, la culture, l’éducation ou la défense d’une cause. Grâce à l’investissement sans faille des bénévoles, elles permettent à de nombreux Chalonnaises et Chalonnais de tous âges de pratiquer un sport, un art ou d’avoir accès à des informations pour une somme souvent modeste.

L’actuelle majorité municipale a mis à mal la vie associative chalonnaise. En cette fin de mandat, ce sont 2,5 millions d’euros qui manquent dans leurs caisses. Ce choix a eu pour conséquences des difficultés accrues pour beaucoup d’associations et donc moins d’activités pour nos concitoyens.

Dans sa Charte d’engagement qui sera présentée lundi soir à 18h30 à l’Espace Jean Zay, l’Atelier Citoyen Chalon2020 s’engage à « soutenir financièrement et matériellement la vie associative et à permettre à tous d’avoir « accès aux pratiques sportives et culturelles ». Les associations assurent le dynamisme d’une ville, le vivre ensemble, sa cohésion. Un soutien sans faille au monde associatif est indispensable.

L’Atelier Citoyen Chalon2020 souhaite une excellente rentrée à toutes les associations chalonnaises.