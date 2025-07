"La Chapelle de Cruzille" de Châtenoy le Royal a reçu la visite d’un groupe des plus éminents architectes des monuments historiques de France.

"La chapelle de Cruzille" n’a pas de cachet extérieur mais ce qu’a voulu montrer à ses collègues Frédéric Didier architecte en chef des monuments historiques, c’est la splendeur de l’intérieur. Il faut dire que Frédéric Didier connait bien le monument en question puisqu’il s’est occupé de sa restauration et surtout de sa sauvegarde. La chapelle datant du XVIIème a été classée aux monuments historiques en 2001 et sa restauration a été faite en 2008.

Monsieur et Madame Guénot font don de la chapelle à la commune de Châtenoy le 5 novembre 2002. Marie Mercier alors maire de Châtenoy connait bien toutes les péripéties de l’acquisition de la chapelle et de sa restauration. Elle a conté tout cela au groupe rappelant ça et là quelques anecdotes.

Marie-Jo Bertin, présidente de l’association les amis de la chapelle de Cruzille, a expliqué le rôle de l’association, les animations, les visites organisées ou sur demande, …, l’entretien.

L’ensemble de architectes a ensuite visité la chapelle. Son intérieur orné de magnifiques peintures, sculptures de style baroque a subjugué l’ensemble des architectes spécialistes des monuments historiques.

Pourtant, il fût un moment où son existence était bien compromise voire destinée à une démolition pure et simple.

Un gâchis a été miraculeusement évité et aujourd’hui, la chapelle fait la fierté de Châtenoy le Royal, même s’il ne reste plus grand-chose du château de Cruzille. (photo du château avant l'incendie)

C.Cléaux