Deux accidents ce mardi matin sur le Chalonnais

A Allériot, à 5h du matin, une violente collision s'est produite sur la route départementale. Deux personnes sont en urgence absolue. Un troisième est en cours sur le secteur de Moroges au niveau de la RCEA.

Alors que les précipitations intenses frappaient le secteur de Chalon sur Saône, un accident s'est produit juste après 5h du matin au niveau de la commune d'Allériot sur la route départementale. Une collision avec un bilan relativement lourd à la clé. Deux personnes sont grièvement blessées et placées en urgence absolue. Elles ont été pris en charge vers les urgences de Chalon sur Saône et Dijon. Une quinzaine de sapeurs pompiers et 5 véhicules ont été envoyés sur place, immobilisant la circulation routière le temps des opérations de secours.

Un peu plus tard peu après 7h, c'est à Chalon sur Saône au niveau de l'Avenue Kennedy qu'un accident s'est produit entre un poids lourd et une voiture.Une dizaine de sapeurs pompiers ont été envoyés sur place. On dénombre un blessé.

Peu après 7h20, c'est une nouvelle alerte qui vient de tomber du côté de Moroges sur la RCEA dans le sens Chalon-Montceau. Prudence si vous devez passer par ce secteur.