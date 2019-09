Démarrage en musique pour l'édition 2019 de la Fête de la vigne

Pour la deuxième année consécutive, la fête de la vigne givrotine a débuté dès le vendredi soir, par l'interprétation de contes pour enfants, qui ont été suivis d'un concert gratuit.

Dès 19 heures, Maryline Gérard, ou plutôt Marylune (son nom de scène) a interprété rue de la République, qui avait été fermée pour l'occasion, plusieurs contes de son propre répertoire, peuplé de sorcières, d’animaux et de pays du monde ....

Puis, la soirée s'est poursuivie par un concert du Groupe Jambalaya. Ce groupe local, créé il y a moins de 6 mois, est composé d'une chanteuse et de deux guitaristes, qui ont joué de nombreux morceaux de rock, blues et country, que les personnes présentes ont pu apprécier, tout en dégustant la restauration et les boissons proposées par les commerçants du Centre-bourg givrotin.

Après ce démarrage en douceur très agréable, la fête va se poursuivre ce samedi, dès 15 heures, où la chorale de l'école de musique givrotine interprétera ses morceaux favoris, à la Résidence Autonomie des 7 Fontaines.

Puis, les rues givrotines commenceront à s'animer dès 18 heures, où les visiteurs pourront profiter de différentes animations (magie, musique, bal) et des nombreux stands, où les associations givrotines proposeront des boissons et de la restauration, comme des œufs en meurette, des escargots et des hamburgers « faits maisons »...

En bref, l'assurance de passer une très bonne soirée, en dégustant ente autres les vins préférés d'Henry IV, qu'il faudra bien sûr consommer avec modération !

--

Hervé Delaney