Un champion du monde est venu animer le stage de rentrée du Givry Boxe Thai Boran.

Moment exceptionnel au Givry Boxe Thai Boran ce samedi, avec la présence de Tom Duquesnoy, quintuple champion du monde de MMA (en grançais Arts Martiaux Mixtes) en poids plume, qui avait répondu à l'invitation de Ludovic Truchot, Président du club.

Ce jeune retraité de 26 ans, qui habite Dunkerque, a déposé les gants en mai 2019 après avoir réalisé 3 combats en UFC (Ultimate Fighting Championship), qui représente la plus haute instance mondiale de MMA. ,

Il venait ainsi de réaliser son rêve de gosse et a souhaité se retirer de la compétition, pour mieux se consacrer à l’enseignement des techniques de MMA, et plus particulièrement à l’aspect spirituel des arts martiaux mixtes et la quête intérieure

C'est ainsi qu'en plus des conseils prodigués sur le MMA, les boxeurs givrotins on pu apprendre quelques techniques de yoga et de méditation, qui leur seront bénéfiques, tant d'un point de vue sportif que personnel.

Le club givrotin, qui compte à ce jour une quarantaine de membres de plus de 7 ans, s'entraîne les mercredi et vendredi soir, plus le samedi après-midi.

Pour tout renseignement : Ludovic Truchot (Président) au 06 30 74 40 14 ou par mail à givryboran@hotmail.fr

Hervé Delaney