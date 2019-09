Le Judo Club Chalonnais fait sa rentrée !

C’est reparti au Dojo de la rue de la paix, ou le Judo Club Chalonnais vous accueille pour essayer son activité Judo !

Depuis plus de 20 ans , le club propose une activité destinée aux enfants de 5 ans (Baby Judo), qui leur permet, par une approche éducative, de s’épanouir en découvrant un sport d’opposition. (Mercredi de 15h15 à 16h15)

L’école de Judo, le mercredi après midi de 14h00 à 15h00 et de 16h30 à 17h30, pour les enfants de 6 à 8 ans, offre, dans un cadre respectueux des règles, un moyen ludique de s’exprimer et d’affirmer la confiance en soi.

Pour les poussins (2010-2011) les cours du lundi et jeudi de 18h15 à 19h15, leur permet d’affiner les enchainements techniques avant d’être lancer dans les groupes du mardi et vendredi soir pour les prés ados et compétiteurs.

Entraîner par catégories d'âges, les enfants forment, au sein du Judo Club Chalonnais, des groupes homogènes qui progressent selon leur niveau bien respectif.

Fidèle au poste, le Directeur Technique Yann DU CLOSEL, aidé par Amélie PANCHOT, tous deux brevetés d’état, se partagent la totalité des cours de l’école de Judo jusqu’aux seniors confirmés et compétiteurs.

Sans oublier le cours exclusivement féminin, qui, depuis 3 ans, propose aux femmes, une approche de techniques de défense à mains nues tout en gardant une bonne condition physique (Lundi de 19h30 à 20h30)

Il est encore temps de venir essayer, pour tous renseignements et inscriptions :



JUDO CLUB CHALONNAIS

26 rue de la Paix

71100 CHALON SUR SAONE

06 81 48 00 30