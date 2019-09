VIVASERVICES Chalon/Saône recherche une super nounou !

Pour son agence de Chalon-sur-Saône, vivaservices recrute une garde d’enfants pour intervenir sur la commune de Sennecey-le-Grand.

Vous aurez en charge deux enfants : un bébé de 3 mois en journée et un enfant de 6 ans sur les temps périscolaires. Vous devrez veiller à leur sécurité et à leur bien-être.

CAP petite enfance souhaité.

