205 jeunes apprentis ont fait leur rentrée au Pôle formation de l'IUMM

Poursuivre sa scolarité en alternance est un vrai tremplin vers l’emploi. L’apprentiapprend un métier et partage son temps entre les cours au centre de formation et la pratique en entreprise. Le jeune touche une rémunération calculée selon son âge etson niveau de formation et décroche à la fin de son cursus un diplôme de l’EducationNationale.

Les filières industrielles offrent des diplômes variés avec des niveaux post-bac allantjusqu’au diplôme d’ingénieur en passant par la case Licence Pro.

Pour former au mieux les apprentis vers les nouvelles technologies, le Pôle formation UIMM investit dans des équipements innovants (mini Fablab avec fabrication additiveet impression 3D, ligne de production robotisée, création d’un Pôle d’Excellence ennouvelles technologies de soudage, technologies additives et environnementnumérique, Pôle d’Excellence en Robotique, Cobotique et Vision industrielle).

Si vous souhaitez découvrir toutes les possibilités qu’offre l’alternance dans les métiers de l’industrie, contactez le Pôle formation via les conseillers alternance ; ils seront présents pour vous accompagner dans votre choix de métiers et vous aider dans larecherche d’entreprises.