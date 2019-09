Les 9 organisations départementales des retraités appellent à une mobilisation

En Saône-et-Loire, les 9 organisations de retraités : CGT, FO, CFTC, CFE-CGC, FSU, Solidaires, FGR-FP, LSR, Ensembles et solidaires appellent à un rassemblement départemental à 15h devant la Préfecture de Macon le Mardi 8 Octobre 2019. Cette mobilisation est menée pour une véritable revalorisation des retraites et pensions, contre l’augmentation de 1,7 points de la CSG et contre la réforme des retraites voulu par M.Macron.

Pour le Chalonnais, des bus sont prévus le Mardi 8 Octobre avec un départ à 13h30 à la Maison des Syndicats, 2, Rue du Parc, un arrêt est prévu à Tournus à 14h, Place de la Gare.

Réservation : Union Locale CGT au 03 85 41 32 21 ou au 06 83 40 03 35, laisser un message si besoin.